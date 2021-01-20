5 gün sonra ölü bulunan Doktor Tolun, İzmir'de toprağa verildi

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, kaybolduktan 5 gün sonra evinin yakınlarında bulunan demiryolunun altındaki menfeze düşen aracında ölü bulunan Doktor Uğur Tolun (51), memleketi İzmir'de toprağa verildi. Uğur Tolun'un kızı Jülide Tolun (17), babasının tabutuna sevdalısı olduğu Fenerbahçe bayrağı sererken, anne Fadime Tolun'un oğlunun tabutu başında gözyaşı dökmesi yürekleri burktu.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde özel bir hastanede görev yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Uğur Tolun, 13 Ocak günü Kartepe'de bulunan evinden çıktı. Uğur Tolun'dan bir daha haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine Uğur Tolun'un aracı ile Kartepe bölgesine gittiği düşünülerek, bu bölgede arama çalışması başlatıldı. Uğur Tolun'un aracının hangi yöne gittiğinin belirlenmesi için MOBESE, Plaka Tanıma Sistemi ve cep telefonu sinyallerine bakıldı.

VİLLASININ BULUNDUĞU SİTEYE 300 METRE MESAFEDE BULUNDU

Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, AKUT, itfaiye ve diğer sivil toplum kuruluşlarına ait arama kurtarma ekipleri, geçen süre içerisinde karla kaplı dağlarda arama yaptı. Aramalarda iz takip köpekleri ve dron kullanıldı. Dağlık arazi karış karış tarandı, ancak bu bölgede herhangi bir ize rastlanmadı. Doktor Uğur Tolun'un villasının bulunduğu siteye yaklaşık 300 metre mesafede, demir yolunun altında geçen menfezde, 18 Ocak günü aracı bulundu. İçerisinden az miktarda suyun aktığı menfezde ters dönen aracın kapıları açıldığında ise doktorun cansız bedeniyle karşılaşıldı. Tolun'un menfezi fark etmeyerek aracıyla düştüğü tahmin ediliyor.

KIZI FENERBAHÇE BAYRAĞI ÖRTTÜ, ANNESİ GÖZYAŞI DÖKTÜTolun'un cenazesi, İzmit Fevziye Camii'ndeki cenaze namazının ardından, toprağa verilmek üzere memleketi İzmir'e gönderildi. Tolun için Bornova ilçesindeki Hacılarkırı Mezarlığı'nda da cenaze töreni düzenlendi. Törene, Uğur Tolun'un annesi Fadime Tolun, ağabeyi Ufuk Tolun, kardeşi Pınar Tolun, kızı Jülide Tolun ile yakınları katıldı. Jülide Tolun, babasının tabutunun üzerine Fenerbahçe bayrağı örterken, anne Fadime Tolun'un tabuta sarılarak gözyaşı dökmesi yürekleri burktu. Tolun, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı