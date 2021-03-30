Son dakika haberleri: 4 kaçak midye avcısı yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre İZMİT'te kuş cennetinde kaçak midye avlayan 4 kişi polis ekiplerince yakalandı.
İZMİT'te kuş cennetinde kaçak midye avlayan 4 kişi polis ekiplerince yakalandı.
İzmit Körfezi'nde kaçak midye avlandığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kuş cenneti bölgesine giden polis ekipleri, midye avlayan 4 kişiye sudan çıkmaları yönünde uyarılarda bulundu. Midye avcılarının denizden çıkmaması üzerine olay yerine dalgıç polisler geldi. Denize giren dalgıç polisler, 4 kişiyi yakaladı. Şüpheliler hakkında Su Ürünleri Kanunu kapsamında idari para cezası kesildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU