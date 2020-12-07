Son dakika! 4 çocuk annesi genç kadının şok intiharı

Gaziantep'te 6 aydır eşinden ayrı yaşayan 4 çocuk annesi 27 yaşındaki kadın, kaldığı babasının evinde ölü bulundu. Çamaşır ipi ile kendisini asan genç kadının ölümü ailesini şok etti.

İddiaya göre, 4 çocuk annesi Duygu Yıldırım (27) madde bağımlısı eşiyle yaşadığı tartışma sonrası çocuklarını da alarak 6 ay önce babasının Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi'ndeki evine yerleşti. Dün akşam anne ve babası ile yemek yedikten sonra evin ikinci katına çıkarak erken yatacağını söyleyen genç kadın, odanın tavan kısmında bulunan demir parçasına gerdiği çamaşır ipiyle intihar etti. Uzun süre odasından çıkmayan Yıldırım'ı kontrol etmek için odaya giren baba, kızının asılı haldeki cansız bedeni ile karşılaştı. Büyük şok yaşayan ailenin ihbarı üzerine eve gelen polisin yaptığı incelemenin ardından Yıldırım'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı