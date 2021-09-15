Son dakika haberleri... 390 bin TL'lik vurguna jandarma engeli

Gaziantep'te jandarma ekipleri bir evden 390 bin TL değerinde döviz ve altın çalarak kayıplara karışan şahsı, paraları harcayamadan yakaladı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Karakhöyük Mahallesi'nde bir eve giren hırsız tarafından içeride bulunan 390 bin TL değerindeki altın, euro ve dolar çalındı. Vatandaşın tüm birikimini çalan hırsız kayıplara karışırken, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı. Yapılan araştırmada şahsa ulaşan ekipler, paraları harcayamadan şahsı gözaltına aldı. Yakalanan şahsın evinde yapılan aramada ise çalınan altın, dolar, euro ve TL'nin tamamı ele geçirildi.

Şüpheli şahsın işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi beklenirken, ele geçirilen para ve altın sahibine teslim edildi. - GAZİANTEP

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