Son dakika haberleri... 390 bin TL'lik vurguna jandarma engeli - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... 390 bin TL'lik vurguna jandarma engeli

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... 390 bin TL'lik vurguna jandarma engeli

Son dakika haberler... Gaziantep'te jandarma ekipleri bir evden 390 bin TL değerinde döviz ve altın çalarak kayıplara karışan şahsı, paraları harcayamadan yakaladı.

Gaziantep'te jandarma ekipleri bir evden 390 bin TL değerinde döviz ve altın çalarak kayıplara karışan şahsı, paraları harcayamadan yakaladı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Karakhöyük Mahallesi'nde bir eve giren hırsız tarafından içeride bulunan 390 bin TL değerindeki altın, euro ve dolar çalındı. Vatandaşın tüm birikimini çalan hırsız kayıplara karışırken, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı. Yapılan araştırmada şahsa ulaşan ekipler, paraları harcayamadan şahsı gözaltına aldı. Yakalanan şahsın evinde yapılan aramada ise çalınan altın, dolar, euro ve TL'nin tamamı ele geçirildi.

Şüpheli şahsın işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi beklenirken, ele geçirilen para ve altın sahibine teslim edildi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İlişki yaşamak için evine gitti, trans birey olduğunu öğrenince kan aktı: 100 liramı geri vermedi, boğuşurken öldürdüm

İlişki yaşamak için evine gitti, trans birey olduğunu öğrenince kan aktı: 100 liramı geri vermedi, boğuşurken öldürdüm

 Ekipler, Murat Nehri'ne giren gencin cansız bedenine saatler sonra ulaşabildi

Ekipler, Murat Nehri'ne giren gencin cansız bedenine saatler sonra ulaşabildi
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tunç Soyer Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Demet Özdemir Vildan Atasever İbrahim Tatlıses
Spor Marcao Ali Koç Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri... 390 bin TL'lik vurguna jandarma engeli - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 11:46:24. #1.11#