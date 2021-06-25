Son dakika haberleri | 38 yaşındaki esnaf kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri | 38 yaşındaki esnaf kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Son dakika haberleri | 38 yaşındaki esnaf kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika habere göre Sakarya Hendek ilçesinde 3 gün önce kalp krizi geçiren vatandaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya Hendek ilçesinde 3 gün önce kalp krizi geçiren vatandaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hendek ilçesi Bayraktepe Mahallesinde esnaflık yapan 38 yaşındaki Gökhan Kardaş, kalbinde oluşan ağrı sebebiyle Hendek Devlet Hastanesine gitti. Hastanede yapılan tetkikler neticesinde kalp krizi geçirdiği anlaşılan Kardaş, yapılan ilk müdahale sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada 3 gün yoğun bakımda kalan Kardaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2 çocuk babası olan Kardaş, hastanedeki işlemleri sonrasında Hendek ilçe mezarlığında toprağa verilecek. - SAKARYA

Son dakika haberleri | 38 yaşındaki esnaf kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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