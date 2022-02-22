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Son dakika haberleri... 34 ilde Balıkesir merkezli eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... 34 ilde Balıkesir merkezli eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Balıkesir merkezli yapılan çalışma ile 34 ilde FETÖ/PDY üyesi olduğu iddia edilen 72 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir merkezli yapılan çalışma ile 34 ilde FETÖ/PDY üyesi olduğu iddia edilen 72 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda FETÖ/PDY içerisinde faaliyet gösteren 72 şüpheli hakkında sabah saatlerinde 34 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Balıkesir, 3. Sayfa, Haberler

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