Son dakika haberleri! 31 suç kaydı bulunan motosiklet hırsızı yakalandı
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Son dakika haberleri! 31 suç kaydı bulunan motosiklet hırsızı yakalandı

20.03.2021 12:34 | Son Güncelleme: 20.03.2021 12:38
Son dakika haberleri! 31 suç kaydı bulunan motosiklet hırsızı yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 motosikleti çalan hırsız önce güvenlik kamerasın sonra ise polis ekiplerine yakalandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 motosikleti çalan hırsız önce güvenlik kamerasın sonra ise polis ekiplerine yakalandı. 31 suç kaydı bulunan zanlı M.T. gözaltına alınarak tutuklandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşanan 2 motosiklet hırsızlığı üzerine harekete geçen Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 olaya dair güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Güvenlik kamera görüntülerinden zanlının M.T. isimli kişi olduğunu belirleyen ekipler M.T.'yi gözaltına aldı. Daha önceden 31 suç kaydı bulunan M.T. emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan M.T. tutuklanarak cezaevine konuldu.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Anbean güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anlarında apartman girişine konulan motosikleti rahat tavırlarla çıkaran M.T. çaldığı motosikletle olay yerinden uzaklaşıyor. - GAZİANTEP

Son dakika haberleri! 31 suç kaydı bulunan motosiklet hırsızı yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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