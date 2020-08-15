Son dakika haberleri: 300 metrelik uçuruma yuvarlandı 6 saatte kurtarıldı
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Son dakika haberleri: 300 metrelik uçuruma yuvarlandı 6 saatte kurtarıldı

Son dakika gelişmesine göre Kütahya'nın Emet ilçesinde hayvanlarını otlatırken ayağı kayarak uçuruma yuvarlanan çobanı, AFAD ve jandarma ekipleri ile vatandaşlar 6 saatlik ortak çalışmayla kurtardı.

15.08.2020 19:42 | Son Güncelleme: 15.08.2020 19:46

Kütahya'nın Emet ilçesinde hayvanlarını otlatırken ayağı kayarak uçuruma yuvarlanan çobanı, AFAD ve jandarma ekipleri ile vatandaşlar 6 saatlik ortak çalışmayla kurtardı.

Emet ilçesi Umutlu köyü Mezaraltı mevkiinde hayvanlarını otlatan çoban Osman Aydın (50), keçilerini otlatırken ayağının kayması ile dik uçurumdan 300 metre aşağıya yuvarlandı. Kazada ayağı kırılan Aydın, cep telefonu ile 112'yi aradı. Olay yerine ulaşan 112 sağlık ekipleri ve Emet İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yamacın dik ve sarp olmasından dolayı AFAD ekiplerine haber verdi. Kütahya il AFAD ekipleri olay yerine yaklaşık gelerek jandarma ve köylülerle yaklaşık 3 saat süren çalışma sonrası yaralı Aydın'ı düştüğü uçurumdan kurtardı.

KÖYLÜLER VE EKİPLERİN ORTAK ÇALIŞMASIYLA KURTARIldı

Osman Aydın, yaralı bulunduğu yerde yaptığı açıklamada, "Saat 11. 00'de düştüm. Ayağım kırıldığını anladım. Hemen 112'yi ve köydeki yakınlarımı aradım. Düştüğüm yer ulaşılması zor bir yer. Yukarıdaki mezarlığa 300 metre mesafede ve uçurum" dedi.

AFAD ekipleri tarafından bağlanan halatlarla 3 saat mahsur kaldığı uçurumdan, köylülerin büyük desteği ile yaklaşık 3 saatte zaman zaman elle ve son 50 metrede traktör kasasına bindirilerek kurtarılan Osman Aydın, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından, Emet Doktor Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çalışmaları olay yerinde takip eden Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, "Emet ilçemize bağlı Umutlu köyümüzde bir vatandaşımız, hayvanlarını otlatırken 300 metrelik bir uçurma yuvarlanmış. AFAD, jandarma ve vatandaşlarımız gayretli çalışmalarıyla yaklaşık 6 saatte vatandaşımızı kurtardılar. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kütahya'nın Emet ilçesinde hayvanlarını otlatırken ayağı kayarak uçuruma yuvarlanan çobanı, AFAD ve jandarma ekipleri ile vatandaşlar 6 saatlik ortak çalışmayla kurtardı.

Emet ilçesi Umutlu köyü Mezaraltı mevkiinde hayvanlarını otlatan çoban Osman Aydın (50), keçilerini otlatırken ayağının kayması ile dik uçurumdan 300 metre aşağıya yuvarlandı. Kazada ayağı kırılan Aydın, cep telefonu ile 112'yi aradı. Olay yerine ulaşan 112 sağlık ekipleri ve Emet İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yamacın dik ve sarp olmasından dolayı AFAD ekiplerine haber verdi. Kütahya il AFAD ekipleri olay yerine yaklaşık gelerek jandarma ve köylülerle yaklaşık 3 saat süren çalışma sonrası yaralı Aydın'ı düştüğü uçurumdan kurtardı.

KÖYLÜLER VE EKİPLERİN ORTAK ÇALIŞMASIYLA KURTARIldı

Osman Aydın, yaralı bulunduğu yerde yaptığı açıklamada, "Saat 11. 00'de düştüm. Ayağım kırıldığını anladım. Hemen 112'yi ve köydeki yakınlarımı aradım. Düştüğüm yer ulaşılması zor bir yer. Yukarıdaki mezarlığa 300 metre mesafede ve uçurum" dedi.

AFAD ekipleri tarafından bağlanan halatlarla 3 saat mahsur kaldığı uçurumdan, köylülerin büyük desteği ile yaklaşık 3 saatte zaman zaman elle ve son 50 metrede traktör kasasına bindirilerek kurtarılan Osman Aydın, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından, Emet Doktor Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çalışmaları olay yerinde takip eden Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, "Emet ilçemize bağlı Umutlu köyümüzde bir vatandaşımız, hayvanlarını otlatırken 300 metrelik bir uçurma yuvarlanmış. AFAD, jandarma ve vatandaşlarımız gayretli çalışmalarıyla yaklaşık 6 saatte vatandaşımızı kurtardılar. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

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Son dakika haberleri: 300 metrelik uçuruma yuvarlandı 6 saatte kurtarıldı

Kaynak: İHA

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