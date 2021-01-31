Son dakika haberleri: 30 yıl hapis ve 607 bin TL cezayla aranan hükümlü yakalandı
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Son dakika haberleri: 30 yıl hapis ve 607 bin TL cezayla aranan hükümlü yakalandı

31.01.2021 09:41 | Son Güncelleme: 31.01.2021 09:45
Son dakika haberleri: 30 yıl hapis ve 607 bin TL cezayla aranan hükümlü yakalandı

Son dakika gelişmesine göre ŞIRNAK'ta, hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan kesinleşmiş 30 yıl hapis ve 607 bin 500 TL adli para cezası bulunan N.A., polis ekiplerince yakalandı.

ŞIRNAK'ta, hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan kesinleşmiş 30 yıl hapis ve 607 bin 500 TL adli para cezası bulunan N.A., polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, hakkında Cizre 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan 30 yıl hapis cezası ile 607 bin 500 TL adli para cezası bulunan N.A., yakalanarak gözaltına alındı. N.A., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN

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