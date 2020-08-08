Son dakika haberleri: 30 Ağustos Zafer Bayramı Yıldırım Satranç Turnuvası on-line düzenlenecek Son dakika spor haberi: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yılı dolayısıyla on-line satranç turnuvası düzenlenecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yılı dolayısıyla on-line satranç turnuvası düzenlenecek.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, Burdur il temsilciliği tarafından organize edilecek 30 Ağustos Zafer Bayramı Yıldırım Satranç Turnuvası'nın, 26 Ağustos Çarşamba günü "Chess.com" internet sitesi üzerinden gerçekleştirileceği duyuruldu.

2019-2020 etkinlik dönemi vizesi bulunan, 2013 yılı ve öncesi doğumlu sporcuların katılabileceği turnuvaya kayıtlar, 24 Ağustos Pazartesi gününe kadar yapılabilecek.

Kaynak: AA