Son dakika haberleri... 3 kişi tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı
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Son dakika haberleri... 3 kişi tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı

Son dakika haberleri... 3 kişi tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Samsun'un Alaçam ilçesinde çıkan tartışmada 3 kişi tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde çıkan tartışmada 3 kişi tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.

Olay, ilçenin Doyran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önceden hayvanların arazilerine girmesi dolayısıyla aralarında husumet bulunan S.S. (47), H.H. (50), S.H. (42) ve M.G. (44 ), E.G. (19) isimli şahıslar aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.G., ruhsatsız av tüfeği ile S.S., H.H. ve S.H. isimli şahıslara ateş etti. Açılan ateş sonucunda S.S., H.H. ve S.H. yaralandı. Yaralılardan S.S. Hayati tehlike nedeniyle Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine, H.H. ve S.H. ise Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili şüpheliler M.G. ve E.G. olayda kullanılan tüfek ile birlikte jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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