Son dakika haberleri! 3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı Son dakika haberi: Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3. kattaki evlerinin balkonunda düşen 2 yaşındaki bir çocuk ağır yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3. kattaki evlerinin balkonunda düşen 2 yaşındaki bir çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Mahallesi'nde 2 yaşındaki Muhammed Ayaz B., henüz bilinmeyen bir nedenle 3.kattaki evinin balkonundan düştü. Ağır yaralanan çocuk olay yerine 112 ekiplerini tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA