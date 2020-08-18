Son dakika haberleri! 3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı
Son dakika haberi: Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3. kattaki evlerinin balkonunda düşen 2 yaşındaki bir çocuk ağır yaralandı.
18.08.2020 20:52 | Son Güncelleme: 18.08.2020 21:26
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3. kattaki evlerinin balkonunda düşen 2 yaşındaki bir çocuk ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Atatürk Mahallesi'nde 2 yaşındaki Muhammed Ayaz B., henüz bilinmeyen bir nedenle 3.kattaki evinin balkonundan düştü. Ağır yaralanan çocuk olay yerine 112 ekiplerini tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
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Kaynak: İHA