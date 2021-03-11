Son dakika haberleri... 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
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Son dakika haberleri... 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

11.03.2021 08:46 | Son Güncelleme: 11.03.2021 08:50
Son dakika haberleri... 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

Son dakika habere göre MALATYA'da merkezli 3 ilde, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi, gözaltına alındı.

MALATYA'da merkezli 3 ilde, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi, gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya, İzmir ve Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda arama yapılan adreslerde; 452 uyuşturucu hap, 136 gram metamfetamin, 280 gram bonzai, 28 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirilirken, 20 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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