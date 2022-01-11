Son dakika haberleri: 3 gündür kayıp olan genç, ırmak kenarında ölü bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: 3 gündür kayıp olan genç, ırmak kenarında ölü bulundu

Son dakika haberleri: 3 gündür kayıp olan genç, ırmak kenarında ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Samsun'un Bafra ilçesinde 3 gündür ailesi tarafından haber alınamayan 2 çocuk babası şahıs, ırmak kenarında ölü bulundu.

Samsun'un Bafra ilçesinde 3 gündür ailesi tarafından haber alınamayan 2 çocuk babası şahıs, ırmak kenarında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kızılırmak Seddesi kenarında bir kişiyi yerde yatarken gören vatandaşlar, 112'yi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahsın ailesi tarafından 3 gündür haber alınamayan Okan Şahin (36) olduğunu belirledi. Yapılan incelemelerin ardından ceset, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ahmet Şükrü Uluçay/İHA)

Son dakika haberleri: 3 gündür kayıp olan genç, ırmak kenarında ölü bulundu

Son dakika haberleri: 3 gündür kayıp olan genç, ırmak kenarında ölü bulundu

Son dakika haberleri: 3 gündür kayıp olan genç, ırmak kenarında ölü bulundu

Son dakika haberleri: 3 gündür kayıp olan genç, ırmak kenarında ölü bulundu

Son dakika haberleri: 3 gündür kayıp olan genç, ırmak kenarında ölü bulundu

Marmaris'te 20 dakika boyunca yağan dolu nedeniyle arabalar ve dükkanlar zarar gördü

Marmaris'te 20 dakika boyunca yağan dolu nedeniyle arabalar ve dükkanlar zarar gördü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title