Son dakika haberleri: 3 çocuk annesi kadından 5 gündür haber alınamıyor
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Son dakika haberleri: 3 çocuk annesi kadından 5 gündür haber alınamıyor

İhlas Haber Ajansı / BÜLENT BOSTANCI - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: 3 çocuk annesi kadından 5 gündür haber alınamıyor Bartın'da yaşayan 3 çocuk annesi Emine Özdem'den 5 gündür haber alamayan kocası Kadir Özdem eşine seslenerek, "Çocukların için eve dön" çağrısında bulundu.

3 çocuk annesi kadından 5 gündür haber alınamıyor

BARTIN - Bartın'da yaşayan 3 çocuk annesi Emine Özdem'den 5 gündür haber alamayan kocası Kadir Özdem eşine seslenerek, "Çocukların için eve dön" çağrısında bulundu.

Ankara'da tünel inşaatında kaynak işçisi olarak çalışan Kadir Özdem çocuklarıyla birlikte Bartın'ın Bakraçboz köyünde yaşayan eşi Emine Özdem'in çalıştığı tekstil fabrikasından eve dönmemesi ve telefonlarına da cevap vermemesi üzerine Bartın'a geldi. Her yerde eşini arayan ancak 5 gündür eşinden haber alamayan Kadir Özdem eşine, "Çocukların için yuvana dön" çağrısında bulundu.

12 yıllık eşinin başkalarının baskısı nedeniyle eve dönmediğini söyleyen baba Özdem, "Ben iş yerinde çalışırken haber aldım. 12 yıldır evliyim. Allah'a şükür bir hatasını da görmedim. Pazartesiden beri yok. Bir notta yok. Bunu büyük ihtimal ablası saklıyor. Babasıyla konuştum kızım senden ayrıldıysa iyi olmuş diyor. Böyle bir şey yok. 3 tane çocuğumuz var. Çocuklara şimdi ben bakıyorum annem bakıyor. Çocuklarımız için dönmesini istiyorum. Çocukların boynunu büküp bırakmasın. Başkaları kafalarına girdi. Baskı yaptılar yani. Baskı üzerine gitti" dedi.

Son dakika haberleri: 3 çocuk annesi kadından 5 gündür haber alınamıyor
Son dakika haberleri: 3 çocuk annesi kadından 5 gündür haber alınamıyor
Son dakika haberleri: 3 çocuk annesi kadından 5 gündür haber alınamıyor
Son dakika haberleri: 3 çocuk annesi kadından 5 gündür haber alınamıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BÜLENT BOSTANCI

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