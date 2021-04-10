Son dakika haberi! 3 çocuk annesi kadın trafik kazasında hayatını kaybetti
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Son dakika haberi! 3 çocuk annesi kadın trafik kazasında hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: 3 çocuk annesi kadın trafik kazasında hayatını kaybetti 14 günlük yaşam savaşını kaybetti Gaziantep'te, 14 gün önce geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan 3 çocuk annesi 35 yaşındaki kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

3 çocuk annesi kadın trafik kazasında hayatını kaybetti

14 günlük yaşam savaşını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te, 14 gün önce geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan 3 çocuk annesi 35 yaşındaki kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, 14 gün önce Şahinbey ilçesi Yamaçtepe Mahallesi Burç Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 27 EL 546 plakalı fiat marka aracıyla Gaziantep istikametinden kırsal Serince Mahallesi istikametine seyir halinde olan Tuba D. (35), köprülü kavşağın altından geçerken yol kenarında bekleyen ve refüj düzenlemesi yapan işçilere ait olduğu öğrenilen kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tuba D. ile araçta bulunan diğer 4 kişi yaralandı.

14 günlük yaşam savaşını kaybetti, 3 çocuk öksüz kaldı

Yaşanan olayın ardından çevredeki vatandaşlar tarafından 112 acil sağlık ekipleri ile Jandarma ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan Tuba D. ile diğer yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kentteki hastanelere kaldırdı. Kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 14 gün boyunca yoğun bakım servisinde tedavi gören 3 çocuk annesi Tuba D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden talihsiz kadının cansız bedeni, hastanedeki işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazenin, adli tıpta yapılacak işlemlerinin ardından kırsal Serince Mahallesi'nde defnedilmek üzere yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.

Kaza ile ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Son dakika haberi! 3 çocuk annesi kadın trafik kazasında hayatını kaybetti
Son dakika haberi! 3 çocuk annesi kadın trafik kazasında hayatını kaybetti
Son dakika haberi! 3 çocuk annesi kadın trafik kazasında hayatını kaybetti
Son dakika haberi! 3 çocuk annesi kadın trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI

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