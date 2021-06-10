Son dakika haberleri... 3 çocuk annesi, av tüfeğiyle yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldürdü (2)
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Son dakika haberleri... 3 çocuk annesi, av tüfeğiyle yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldürdü (2)

Son dakika haberleri... 3 çocuk annesi, av tüfeğiyle yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldürdü (2)
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK YAŞIYORMUŞOsmaniye'de eşi Süleyman Usta ile görümcesi Ela Usta'yı tüfekle vurarak öldüren Gülten Usta'nın jandarmadaki ifadesinde, eşi ve onun ailesiyle şiddetli geçimsizlik yaşadığını söylediği belirtildi.

ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK YAŞIYORMUŞ

Osmaniye'de eşi Süleyman Usta ile görümcesi Ela Usta'yı tüfekle vurarak öldüren Gülten Usta'nın jandarmadaki ifadesinde, eşi ve onun ailesiyle şiddetli geçimsizlik yaşadığını söylediği belirtildi. Suçunu itiraf eden Gülten Usta, adliyeye sevk edildi.


Son dakika haberleri... 3 çocuk annesi, av tüfeğiyle yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldürdü (2)
Son dakika haberleri... 3 çocuk annesi, av tüfeğiyle yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldürdü (2)
Son dakika haberleri... 3 çocuk annesi, av tüfeğiyle yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldürdü (2)
Son dakika haberleri... 3 çocuk annesi, av tüfeğiyle yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldürdü (2)
Son dakika haberleri... 3 çocuk annesi, av tüfeğiyle yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldürdü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül

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Son dakika haberleri... 3 çocuk annesi, av tüfeğiyle yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldürdü (2) - Haberler
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