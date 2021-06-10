Son dakika haberleri... 3 çocuk annesi, av tüfeğiyle yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldürdü (2)

Son dakika gelişmesine göre ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK YAŞIYORMUŞOsmaniye'de eşi Süleyman Usta ile görümcesi Ela Usta'yı tüfekle vurarak öldüren Gülten Usta'nın jandarmadaki ifadesinde, eşi ve onun ailesiyle şiddetli geçimsizlik yaşadığını söylediği belirtildi.