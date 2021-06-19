3 ÇİNLİ, 2 KIRGIZ, 1 KAZAK VE 1 SURİYELİ... ÇİNLİ İŞ ADAMINA ZEYTİNBURNU'NDA GASP
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3 ÇİNLİ, 2 KIRGIZ, 1 KAZAK VE 1 SURİYELİ... ÇİNLİ İŞ ADAMINA ZEYTİNBURNU'NDA GASP

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZEYTİNBURNU'nda Çinli iş adamı, gasp edildi.

ZEYTİNBURNU'nda Çinli iş adamı, gasp edildi. İş adamının üzerindeki 4 külçe altını gasp ederek kaçan 2 kişi ve olayla ilgili olduğu belirlenen 5 kişi yakalandı. 2 gaspçının kaçış anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 31 Mayıs Pazartesi saat 19.00 sıralarında Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi 9. Sokak'ta yaşandı. Çinli iş adamı A.A. (37)'nın yolda yürüdüğü esnada üzerinde bulunan her biri birer kilo ağırlığında olan 4 külçe altın 2 şüpheli tarafından gasp edildi. Şüpheliler altınları alarak hızla kaçarken, A.A. polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. İş adamından aldığı bilgilerin yanısıra olay yerinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Çalışmaların devamında polis, 3'ü Çinli, 2'si Kırgız, biri Kazak, biri Suriyeli 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gaspa karışan ve bağlantısı olduğu belirlenen Rüstem A., Dilyar U., Tursun A., Abdullakh D., Alı S., Mukhitdin M. ve Ali A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen Mukhittin M. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan güvenlik kameralarında Çinli iş adamını gasp edenlerin kaçış anları da kameraya yansıdı.

3 ÇİNLİ, 2 KIRGIZ, 1 KAZAK VE 1 SURİYELİ... ÇİNLİ İŞ ADAMINA ZEYTİNBURNU'NDA GASP
3 ÇİNLİ, 2 KIRGIZ, 1 KAZAK VE 1 SURİYELİ... ÇİNLİ İŞ ADAMINA ZEYTİNBURNU'NDA GASP
3 ÇİNLİ, 2 KIRGIZ, 1 KAZAK VE 1 SURİYELİ... ÇİNLİ İŞ ADAMINA ZEYTİNBURNU'NDA GASP
3 ÇİNLİ, 2 KIRGIZ, 1 KAZAK VE 1 SURİYELİ... ÇİNLİ İŞ ADAMINA ZEYTİNBURNU'NDA GASP
3 ÇİNLİ, 2 KIRGIZ, 1 KAZAK VE 1 SURİYELİ... ÇİNLİ İŞ ADAMINA ZEYTİNBURNU'NDA GASP
3 ÇİNLİ, 2 KIRGIZ, 1 KAZAK VE 1 SURİYELİ... ÇİNLİ İŞ ADAMINA ZEYTİNBURNU'NDA GASP
3 ÇİNLİ, 2 KIRGIZ, 1 KAZAK VE 1 SURİYELİ... ÇİNLİ İŞ ADAMINA ZEYTİNBURNU'NDA GASP
3 ÇİNLİ, 2 KIRGIZ, 1 KAZAK VE 1 SURİYELİ... ÇİNLİ İŞ ADAMINA ZEYTİNBURNU'NDA GASP

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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3 ÇİNLİ, 2 KIRGIZ, 1 KAZAK VE 1 SURİYELİ... ÇİNLİ İŞ ADAMINA ZEYTİNBURNU'NDA GASP - Haberler
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