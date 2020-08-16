Son dakika haberleri! 3 ayrı kazada 10 kişi yaralandı
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Son dakika haberleri! 3 ayrı kazada 10 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen 2'si zincirleme 3 ayrı kazada 10 kişi yaralandı.

Son dakika haberleri! 3 ayrı kazada 10 kişi yaralandı
16.08.2020 02:13 | Son Güncelleme: 16.08.2020 02:16

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen 2'si zincirleme 3 ayrı kazada 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre ilk kaza Bursa Ankara yolu Yeniceköy köprüsünde meydana geldi. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla İnegöl devlet hastanesine kaldırıldı. İkinci kaza ise Ağaç işleri sanayinde meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet önünde giden kamyonette arkadan çarptı. Kaza'da motosiklet sürücü ağır yaralandı. Yaralı hastane kaldırıldı. Üçüncü kaza ise Özdilek köprülü kavşak üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan eletrikli bisiklet ile bir otomobilin karıştığı kazada arkasından gelen diğer araçların yavaşlamasıyla 10 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Hafif şekilde yaralanan 3 kişi kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Farklı noktalarda meydana gelen kazalarda 10 kişi yaralanırken, 14 araç bir motosiklet ile bir şarjlı bisiklette maddi hasar meydana geldi. Maddi hasar alan araçlar çekiciler yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri kaza yerinde önlemler alarak başka kazaların yaşanmasının önüne geçti. Kazalarla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. - BURSA

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Kaynak: İHA

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