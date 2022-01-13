Son dakika haberleri! 28 ilde tefecilere 'Kene' operasyonu (2)

İSTANBUL (DHA) - 115 GÖZALTI

Ankara ve İstanbul dahil 28 ilde, 'tefecilik' suçunu işledikleri tespit edilen 160 kişiye yönelik düzenlenen 'Kene' operasyonunda, 115 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda; 9 ruhsatsız av tüfeği, 1 otomatik silah, 4 ruhsatsız tabanca, 1'er kılıç ve bıçak, 132 tabanca ve tüfeklere ait fişek, 195 çek/senet, 5 tapu belgesi, 12 noter vekaletnamesi ile çok sayıda 'alacak- verecek' notlarının bulunduğu belge, başka kişilere ait 177 kredi kartı, 22 POS cihazı, 98 bin 295 TL, gümrük kaçağı 490 parfüm, 620 sigara paketi, 774 puro, 85 elektronik sigara kiti, 10 bin 752 makaron ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.Öte yandan firari 18 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği, ifadeleri alınmak üzere emniyete çağrılan 27 kişiden 21'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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