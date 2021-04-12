Son dakika haberleri... 25 suçtan aranan zanlı, evinde yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... 25 suçtan aranan zanlı, evinde yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... 25 suçtan aranan zanlı, evinde yakalandı

Son dakika haberi... MUĞLA'nın Milas ilçesinde 25 ayrı suçtan aranan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde 25 ayrı suçtan aranan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., (30) tutuklandı.

Milas İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, çeşitli suçlara karışan ve adli makamlar tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda cinsel taciz, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme gibi 25 suçtan araması bulunan H.A., evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Demet Akalın Kaan Yıldırım Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Muslera Cenk Tosun Gökhan Töre Ünal Karaman Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... 25 suçtan aranan zanlı, evinde yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 18:11:13. #1.14#
title