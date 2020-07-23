Son dakika haberleri... 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
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Son dakika haberleri... 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

Gelen son dakika haberine göre Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Son dakika haberleri... 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
23.07.2020 14:33 | Son Güncelleme: 23.07.2020 14:38

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dinçer, mesajında, kamu görevi üstlenen basın kuruluşlarının özgür, tarafsız, objektif bir şekilde görevlerini yerine getirirken, sorumlu bir yayıncılık üstlenmelerinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Kamu adına gerçekleri araştırma, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatma görevi gören basının demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurulayan Dinçer, "Haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında geliyor.

Günümüzde her insanın bilgiye ulaşma, doğruları öğrenebilme ve kendi fikirlerini ifade edebilme özgürlüğü en temel haklar arasında yer alıyor. Şehrimizde görev yapan ulusal haber ajansı temsilcilerimiz ve yerel basın mensuplarımız başta olmak üzere üstlendikleri bu zor sorumluluğun bilinciyle görev yapan tüm basın mensuplarımızın günün kutluyorum." ifadesini kullandı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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