Son dakika haberleri: 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
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Son dakika haberleri: 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

Gelen son dakika haberine göre Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Son dakika haberleri: 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
23.07.2020 14:19 | Son Güncelleme: 23.07.2020 14:22

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altay, mesajında toplumsal hayatın vazgeçilmez unsuru olan basın kuruluşlarının, halkı bilgilendirme, kamuoyu oluşturma gibi çok önemli işlevleri yerine getirdiklerini belirtti.

Basın mensuplarına teşekkür eden Altay, "Ülkemizde, toplumun değerlerine, geçmişine saygılı bir şekilde sorumlu yayıncılık anlayışını sürdüren basın yayın kuruluşlarımız, başta 15 Temmuz darbe girişimi olmak üzere; milletimize, bağımsızlığımıza, ülkemizin geleceğine kast eden hain girişimlere karşı gösterdiği duruş dünyaya örnek niteliktedir." değerlendirmesinde bulundu.

Pekyatırmacı ise mesajında basının, halkın güçlü sesi olduğunu vurgulayarak, "Basın mensupları, kamu adına gerçekleri araştırma, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatma görevini yerine getirme yükümlülüğünü üzerinde taşımaktadır." dedi.

Kılca da mesajında basının, farklı görüşlerin seslendirilmesine imkan sağlamak, aksaklıkları dile getirmek ve toplumsal bilinci güçlendirmek gibi önemli bir işleve sahip olduğuna dikkati çekti.

Kavuş, mesajında basın ve medyanın, toplumları harekete geçirebilmeleri ve bilinç oluşturabilmeleri dolayısıyla gelişmiş modern toplumların belki de en önemli gücü olduğunu belirterek, "Bu gücü doğru, etkin, çok sesli ve özgür bir ortamda kullanan toplumlar her daim kazanmışlardır." yorumunda bulundu.

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Kaynak: AA

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