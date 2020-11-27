Son dakika haberleri: 24 ayrı suçtan aranan PKK'lı, Interpol ekibi tarafından yakalandı
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Son dakika haberleri: 24 ayrı suçtan aranan PKK'lı, Interpol ekibi tarafından yakalandı

27.11.2020 17:19 | Son Güncelleme: 27.11.2020 17:23
Son dakika haberleri: 24 ayrı suçtan aranan PKK'lı, Interpol ekibi tarafından yakalandı

Son dakika haberler: TERÖR örgütü PKK üyesi olmak ve karıştığı eylemler nedeniyle 24 ayrı suçtan aranma kaydı buluna M.S., Interpol Daire Başkanlığı ekiplerince Irak'ta yakalanarak, Türkiye'ye getirildi.

TERÖR örgütü PKK üyesi olmak ve karıştığı eylemler nedeniyle 24 ayrı suçtan aranma kaydı buluna M.S., Interpol Daire Başkanlığı ekiplerince Irak'ta yakalanarak, Türkiye'ye getirildi. 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nce terörle mücadele alanında yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak ve karıştığı eylemler nedeniyle 24 ayrı suçtan arama kaydı bulunan M.S., Interpol Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Irak'ta yakalanarak Türkiye'ye getirildi. 

M.S. İstanbul Havalimanı'nda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Terör örgütü üyesi  M.S., İstanbul'dan da hakkındaki soruşturmaların yürütüldüğü Şırnak'a getirildi. 

 

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN

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