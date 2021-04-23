Son dakika haber! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
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Son dakika haber! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Son dakika haber! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
Anadolu Ajansı / Mustafa Günay - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Samsun'un Havza ve Kavak ile Tokat'ın Yeşilyurt ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Samsun'un Havza ve Kavak ile Tokat'ın Yeşilyurt ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kavak Atatürk Meydanı'nda düzenlenen tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Merkez Atatürk İlkokulu Müdür Yardımcısı Atilla Sarı'nın günün anlam ve önemini belirten konuşması ile devam eden program öğrencilerin hazırladıkları şiirleri okumasının ardından sona erdi.

-Havza

Havza Mehmetçik Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam tarafından çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiir okunmasının ardından program sona erdi.

Törene Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve protokol üyeleri katıldı.

-Yeşilyurt

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak, Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Son dakika haber! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
Son dakika haber! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
Son dakika haber! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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