Son dakika haberleri! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru
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Son dakika haberleri! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru

Son dakika haberleri! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balta, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılmasının 101. yıl dönümünde, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kıvanç ve mutlulukla kutlamanın coşkusunu yaşadığını belirtti.

23 Nisan 1920 tarihinin, milletin bağımsızlığını eline aldığı, tarihe adını altın harflerle yazdırdığı ve ülke için büyük önem taşıyan TBMM'nin açıldığı tarihi gün olarak vurgulayan Balta, "Aziz milletimiz, en zor şartlar altında dahi azim ve inancını muhafaza ederek kazandığı bağımsızlık zaferinin ardından, kendi kaderini belirlemek üzere TBMM'yi kurmuş ve 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' şiarıyla egemenlik haklarına kavuşmuştur. Meclisimiz, geçmişte nasıl ki ülkemizin istiklalini sağlamış ve istikbalini yeşertmişse bugünden sonra da milletimizin en büyük umut kaynağı olarak geleceğe güvenle bakmamızı sağlayarak yarınlarımızı güçlendirmeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Balta, bayramın Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuklara verdiği değerin ve duyduğu güvenin en büyük göstergesi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Geleceğin teminatı olan çocuklarımızı, ülkesini ve milletini seven, vatanı için çalışıp üreten insanlar olarak, kendine güvenen, girişimci, ufku geniş, milli ve manevi değerlerine bağlı gençler olarak yetiştirilmelerini sağlamak, ortak sorumluluğumuz ve hedefimizdir. Bu sebeple çocuklarımıza sahip çıkacak, onların yarınlara daha umutlu bakmaları için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Cumhuriyet'in kuruluşunun ardından her alanda hızla gelişmeyi ve ilerlemeyi ilke edinmiş, Türkiye bugün, dünyanın saygın ve örnek ülkelerinden bir durumuna gelmiştir. Bizler de, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, daha büyük, daha güçlü, daha zengin, daha istikrarlı bir Türkiye'de yaşamaları için milletimizden aldığımız güçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bağımsızlığın ve milli egemenliğin sembolü olan TBMM'nin kuruluş yıldönümünde, bu özel günü çocuklarımıza armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha minnetle, şükranla anıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, tüm çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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