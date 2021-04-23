Son dakika haberleri! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kartal ve Tuzla'da kutlandı

Son dakika haberler... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kartal ve Tuzla'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kartal ve Tuzla'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kartal Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Düzenlenen törene Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Harun Tüysüz ile diğer ilgililer katıldı.

Tören, bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu. Törenin ardından belediye tarafından TBMM'nin 101. kuruluş yılına özel düzenlenen resim ve şiir okuma yarışmalarının ödül töreni gerçekleştirildi.

3 farklı kategoride 377 resmin değerlendirildiği yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.

Tuzla'da 23 Nisan'a özel resim yarışması düzenlendi

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısınca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resim yarışması düzenlendi.

Yarışmaya katılan 101 çocuğun resim defteri ve boya kalemleri, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında evlerine teslim edildi.

Değerlendirme neticesinde ilk üçe giren Bahar Sevinç, Semira Ayas ve Servet Nas'a ödülleri düzenlenen törenle verildi. Yarışmada ilk 10'a giren çocuklara da Tuzla Aslan Park ve Akvaryum'a gitme imkanı sunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz