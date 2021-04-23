Son dakika haberleri | 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
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Son dakika haberleri | 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Son dakika haberleri | 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Kastamonu'nun Pınarbaşı ve Şenpazar ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklara hediyeler dağıtıldı.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ve Şenpazar ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklara hediyeler dağıtıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu yıl, çocukların evlerinin önüne protokol üyeleri gitti.

Pınarbaşı ilçesinde kortej eşliğinde ilçeyi dolaşan ekipler anasınıfı, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine kumbara, bayrak ve balon dağıttı. Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, gazetecilere, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın coşku ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Çocuklara sahip çıkmanın geleceğe sahip çıkmak anlamına geldiğini ifade eden Yaşar, "Salgının oluşturduğu koşullar nedeniyle aynı ortamda buluşamasak da bulunduğumuz her yerde aynı sevinç ve coşkuyla bayramımızı kutlamak ve çocuklarımızı mutlu etmek adına bir çalışma hayata geçirdik. Belediyemizin bünyesinde bulunan araçlarımızla müzikler çalarak, küçük hediyelerle gönülleri alarak elimizden geldiğince 23 Nisan coşkusunu bir nebzede olsa ilçemizde yaşatmak istedik." dedi.

Şenpazar ilçesinde ise Kaymakam Vekili Ömer Sağlam ve Belediye Başkanı Cem Çınar, jandarma ekipleriyle birlikte ilçede çocuklara bayrak ve çikolata dağıttı. Ekipler, araçlardan yaptıkları müzik yayınlarıyla çocukları mutlu etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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