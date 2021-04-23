Son dakika haberleri | 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Gelen son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'ın Dinar, İscehisar ve Sultandağı ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.