Son dakika haberleri! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Son dakika haberler... Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hacısalihoğlu, mesajında, TBMM'nin kuruluşunun, bir milletin yeniden doğuşunun en önemli kilometre taşlarından biri olduğunu vurguladı.

Özgürlük ve bağımsızlığımızın sembolü 23 Nisan'ı kutlayan Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:

"Misak-ı Milli'nin ilanıyla başlayan kurtuluş mücadelesi, Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nin açılışıyla yeni bir safhaya ulaşmıştır. Büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla sürdürülen bu mücadele, tüm imkansızlıklara rağmen olağanüstü bir gayret ve dayanışma sonucunda zaferle sonuçlanmıştır. TBMM'nin açılışının ve milli egemenliğin kabulünün 101. yıl dönümünü kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bu mutlu ve önemli günü geleceğimizin teminatı çocuklara armağan etmiştir. Milletimizin ve özellikle de çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bizlere bağımsızlığımızı ve devletimizi kazandıran tüm kahramanları, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle yad ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı