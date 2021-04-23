Son dakika haberleri! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Son dakika haberleri! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hacısalihoğlu, mesajında, TBMM'nin kuruluşunun, bir milletin yeniden doğuşunun en önemli kilometre taşlarından biri olduğunu vurguladı.

Özgürlük ve bağımsızlığımızın sembolü 23 Nisan'ı kutlayan Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:

"Misak-ı Milli'nin ilanıyla başlayan kurtuluş mücadelesi, Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nin açılışıyla yeni bir safhaya ulaşmıştır. Büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla sürdürülen bu mücadele, tüm imkansızlıklara rağmen olağanüstü bir gayret ve dayanışma sonucunda zaferle sonuçlanmıştır. TBMM'nin açılışının ve milli egemenliğin kabulünün 101. yıl dönümünü kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bu mutlu ve önemli günü geleceğimizin teminatı çocuklara armağan etmiştir. Milletimizin ve özellikle de çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bizlere bağımsızlığımızı ve devletimizi kazandıran tüm kahramanları, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle yad ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
21 bin TL'lik çiçek dağıttı, seçimi yine kaybetti
21 bin TL'lik çiçek dağıttı, seçimi yine kaybetti
İçişleri Bakanlığı internet sitesine 2 soru ve cevap ekledi
İçişleri Bakanlığı internet sitesine 2 soru ve cevap ekledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Nikos Dendias Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Toprak Sergen Caner Cindoruk
Spor Fatih Terim Fırat Aydınus Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 11:41:06. #1.15#

title