Son dakika haberleri: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
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Son dakika haberleri: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Son dakika haberleri: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Anadolu Ajansı / Selahattin Erol - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin aziz milletin bağımsızlık yolunda kararlılığını ortaya koyduğunu, bağımsızlığa doğru gidilen yolda tüm inanç ve düşüncelerin TBMM çatısı altında ele alınarak hayata geçirildiğini belirtti.

23 Nisan 1920 tarihinin Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından birini oluşturduğunu kaydeden Şahin, "Milli egemenliğin ilan edildiği, Cumhuriyetin temelinin atıldığı bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza ve tüm dünya çocuklarına bayram olarak da armağan edilmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı aynı zamanda dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayramdır." ifadelerini kullandı.

Şahin, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol

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