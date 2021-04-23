Son dakika haberleri... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bingöl Valisi Kadir Ekinci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ekinci, mesajında, "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" düsturuyla milli iradenin tecelli ettiği yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 101. yıl dönümünü idrak etmenin sevincini ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Milletin istiklal ve istikbalini belirleme hakkını elde etmek için yaşlısı ve genci, kadını ve erkeği ile mücadele ederken meclisin, Milli Mücadele'nin karargahı olduğunu dile getiren Ekinci, Türkiye Büyük Millet Meclisinin devletin, demokrasinin ve aydınlık yarınların en büyük güvencesi olmaya devam edeceğini ifade etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün her konuda güvendiği milletinin yegane temsilcisi olan Millet Meclisinin açılışı anısına dünyanın en büyük bayramını geleceğin teminatı çocuklara armağan ettiğini anımsatan Vali Ekinci, şunları kaydetti:

"Geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa edecek olan bugünün çocukları, bu bayramı dünyanın bütün çocuklarıyla birlikte kutlayarak huzurlu ve güvenli bir geleceğin kurulmasında önemli roller üstlenecektir. Sevgili çocuklar, 23 Nisan Bayramı'nızı yürekten kutluyorum. Dünün çocukları olarak sevincinizi ve coşkunuzu paylaşıyoruz. İnanıyorum ki sizler yarınlarda sadece kendi milletimize hizmet etmekle yetinmeyecek tüm insanlığın derdiyle dertlenip mazlumun ve mağdurun derdine çareler üreten, hakikatin ve adaletin temsilcileri olarak dünyaya düzen veren eller olacaksınız. Sahip olduğu bütün manevi değerleriyle 23 Nisan 1920'deki ruh, siz çocuklarımızın sahipliğinde çok değerli bir miras olarak sonraki nesillere aktarılacaktır inşallah. Bu inançla yeryüzünde her gün yüzlerce çocuğun, zalim yetişkinlerin doymak bilmez hırsları yüzünden evlerinden ve ailelerinden koptuğu ve maalesef hayatlarını yitirdikleri dünyayı, çocuklarımızın taşıdığı barış ve kardeşlik meşalesinin sönmemek üzere bir kez daha aydınlatmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, TBMM'nin ilk başkanı Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyor, tüm çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş