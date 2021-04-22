Son dakika haberleri! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
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Son dakika haberleri! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Son dakika haberleri! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Seymenoğlu mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 101. kuruluş yılını kutlamanın gururunu ve onurunu yaşadığı belirtti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinde yaşamsal rol oynayarak çok önemli sorumluluk üstlendiğini aktaran Seymenoğlu, şunları kaydetti:

"23 Nisan 1920 esaret zincirlerinin kırıldığı, cumhuriyetin temellerinin atıldığı, ulusal egemenliği baş tacı yapacak kadar halkına güvenen, egemenliğin en son ferdine kadar ulusun olduğuna inanan büyük bir ruhun eseridir. Milletimizin umut çiçekleri, aydınlık yarınlarımızın temsilcileri olan çocuklarımız, ülkemizin her alanda gelişmesinin, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmasının da en önemli teminatıdır. Zengin kültürümüzden, bağımsızlık mücadelemizden ve demokrasinin değerlerinden güç alarak ülkemizi daha da ileri seviyelere götüreceklerdir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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