Son dakika haberleri... 23 Nisan'da sanayinin ve üretimin geleceği için koltuklar çocuklara bırakıldı

Son dakika haberleri... Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Serko Plastik firmasının yönetici koltukları çocuklara devredildi.

Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Serko Plastik firmasının yönetici koltukları çocuklara devredildi.

Sincan 1. OSB'de özel bir firmanın genel müdür, genel müdür yardımcısı, teknik müdür, ticaret müdürü, muhasebe-finans müdürü, insan kaynakları yöneticisi koltukları çocuklara devredildi. Yönetici koltuklarına geçen 6 çocuk soruları cevapladı. "Kaçınız sanayide çalışmak ister?" sorusuna ise çocuklardan ikisi el kaldırdı. Devredilen yönetici koltuklarından birine oturan ve sanayici olmak için el kaldıran Rıdvan Berk Mert, çok güzel bir gün olduğunu, çok mutlu olduğunu belirterek, bütün çocukların 23 Nisan'ını kutladı. Rıdvan Berk, gelecekte sanayici olma kararında bu projenin önemli olduğunu da söyledi.

Firmanın Genel Müdürü Serdar Tüfek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bundan 15-20 yıl sonra devredecekleri koltukların provasını yaptıklarını belirterek, benzer uygulamaların yıllardır kamuda yapıldığını hatırlattı. Tüfek, amaçlarının çocukların cumhurbaşkanı, müdürlerin koltuklarına oturmak yerine bu kez de sanayicinin koltuğuna oturmaları olduğunu söyledi. Tüfek, "23 Nisan'da çocuklarımızın bakanlık koltuklarında değil sanayi koltuklarında oturmasını istiyoruz" dedi.

Tüfek, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Fabrika bir kaledir" sözünü hatırlatarak, "Ülkemizin kalkınması ve geleceği sanayi ile doğru orantılı. Eğer biz sanayimizi istediğimiz noktaya getiremiyorsak zaten istediğimiz gelişmişlik seviyesine mutlaka ulaşamayacağız. O yüzden buraya gelmek için de bizim doğru insanlara, doğru beyinlere, çalışkan insanlara ve özverili insanlara ihtiyacımız var. Bu insanlara da sanayide ihtiyacımız var" diye konuştu.

"Maalesef şu an sanayide ara eleman, hatta aranan elemanlara ulaşmak son derece zor" diyen Tüfek, okulu bitiren öğrencilerin sanayide çalışmaktansa ticareti veya alışveriş merkezlerinde güvenlik elemanı olmayı tercih ettiklerini söyledi. Tüfek, pandemi sürecinin Türkiye'de bir şeyler üretilmesi gerektiğini, her şeyin dışarıdan alınmayacağını öğrettiğini söyledi. "X parçası Almanya'da bulunan Y firmasından alınmasına çok alıştık" diyen Tüfek, bu şekilde Türkiye'de üretilen bu parça için firmasına fırsat verilmediğini aktardı. Tüfek, "Şimdi pandemi bunu gösterdi ki bizim onları artık burada üretmemiz gerekiyor. Kolay mı? Tabii ki zor. 20 yıldır üreten birinin karşısına çıkacaksınız ve yeni baştan bir şey üreteceksiniz. Onlardan da ekonomik üretmeye çalışacaksınız ve daha iyisini üretmeye çalışacaksınız. Çok kolay bir iş değil ama bir yerden başlamamız lazım" diye konuştu.

Genel Müdür Serdar Tüfek, Türkiye'nin sanayide yapacak daha çok işi olduğunu ve bu etkinlikle bunun için bir adım atılmasını istediklerin vurgulayarak şunları kaydetti:

"Biraz da olsun özendirsin istedik. Eğer ki biz Türkiye'nin her noktasında 23 Nisan'da çocuklarımızı artık ufak ufak sanayideki yönetici koltuklarına oturtabilirsek, oraya alıştırabilirsek 10-15 sene sonra çekinmeden ve korkmadan gelecekler. Yeni nesil bizden çok ilerde. Bizden çok daha zekiler, bizden çok daha hızlı ve çabuk düşünüyorlar. Bizim onlara fırsat vermemiz gerekiyor. Bu fırsatı vermemiz için de onları bu işin içinde tutmamız gerekiyor. Ancak ondan sonra istediğimiz yere ulaşabileceğimizi düşünüyoruz."

Etkinliğe Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayfer Yıldırım da katılırken, çocuklara çeşitli hediyeler verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı