Son dakika haberleri! 23 Nisan Çocuk Otobüsü Datça'da çocukları sevindirdi
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Son dakika haberleri! 23 Nisan Çocuk Otobüsü Datça'da çocukları sevindirdi

Son dakika haberleri! 23 Nisan Çocuk Otobüsü Datça'da çocukları sevindirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Muğla Valisi Orhan Tavlı tarafından hazırlatılan " 23 Nisan Çocuk Otobüsü'nün getirdiği hediyeler Datça'da çocuklara dağıtıldı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı tarafından hazırlatılan " 23 Nisan Çocuk Otobüsü'nün getirdiği hediyeler Datça'da çocuklara dağıtıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Muğla Valiliği tarafından hazırlanan 23 Nisan Çocuk Otobüsü Datça'ya geldi. Datça sokaklarında gezen otobüs ile kendisini karşılayan çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal'da otobüsle beraber Datça sokaklarında gezerek çocuklara hediye verdi. Aldal, çocuklara "Sizleri özgürce yaşayacağınız, sıkıntı çekmeyeceğiniz bir geleceğe hazırlamanın heyecanı içindeyiz. Biricik umutlarımız, bayramınız kutlu olsun" dedi. - MUĞLA

Son dakika haberleri! 23 Nisan Çocuk Otobüsü Datça'da çocukları sevindirdi
Son dakika haberleri! 23 Nisan Çocuk Otobüsü Datça'da çocukları sevindirdi
Son dakika haberleri! 23 Nisan Çocuk Otobüsü Datça'da çocukları sevindirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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