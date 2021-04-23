Son dakika haberleri: 23 Nisan Çocuk Bayramı koronavirüs gölgesi altında kutlandı
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Son dakika haberleri: 23 Nisan Çocuk Bayramı koronavirüs gölgesi altında kutlandı

Son dakika haberleri: 23 Nisan Çocuk Bayramı koronavirüs gölgesi altında kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Devrek'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı pandemi gölgesi altında kutlandı.

Devrek'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı pandemi gölgesi altında kutlandı.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde icra edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı koronavirüs salgını gölgesi altında dar kapsamlı kutlandı.

Cumhuriyet Alanında gerçekleştirilen kutlama törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Kahya'nın Atatürk Anıtı'na çelen sunumunun ardında program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okumasının ardından sona erdi.

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Son dakika haberleri: 23 Nisan Çocuk Bayramı koronavirüs gölgesi altında kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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