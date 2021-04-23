Son dakika haberleri | 23 Nisan Aydın'da koronavirüs gölgesinde kutlandı
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Son dakika haberleri | 23 Nisan Aydın'da koronavirüs gölgesinde kutlandı

Son dakika haberleri | 23 Nisan Aydın'da koronavirüs gölgesinde kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Ülke genelinde olduğu gibi bu yıl 23 Nisan, koronavirüs gölgesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Ülke genelinde olduğu gibi bu yıl 23 Nisan, koronavirüs gölgesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da uygulanan sokağa çıkma yasağı sebebiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl koronavirüs gölgesinde kutlandı. Aydın Valiliği önünde düzenlenen törende Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, Doktor Fevzi Mürüvvet Uğurluoğlu Ortaokulu Müdürü Doğan Bakır'ın günün anlam ve önemine dair konuşması ile devam etti. Sokağa çıkma yasağı kapsamında asgari düzeydeki katılımla gerçekleştirilen tören, 23 Nisan konulu şiirlerin okunması ile son buldu.

Aydın Valiliği önünde gerçekleştirilen programa Aydın Vali Yardımcısı Rıza Dalan, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve okul müdürleri katıldı. - AYDIN

Son dakika haberleri | 23 Nisan Aydın'da koronavirüs gölgesinde kutlandı
Son dakika haberleri | 23 Nisan Aydın'da koronavirüs gölgesinde kutlandı
Son dakika haberleri | 23 Nisan Aydın'da koronavirüs gölgesinde kutlandı
Son dakika haberleri | 23 Nisan Aydın'da koronavirüs gölgesinde kutlandı
Son dakika haberleri | 23 Nisan Aydın'da koronavirüs gölgesinde kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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