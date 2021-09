Son dakika haberleri: 22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Yarışması'nda finalistler belirlendi

Gelen son dakika haberine göre UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenecek 22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında yer alan "Belgesel Film Yarışması"na katılan 800 eser arasından finale kalanlar belirlendi.

Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla 16-18 Eylül'de gerçekleştirilecek festival çerçevesinde düzenlenen "Belgesel Film Yarışması"nın ön jüri üyeleri, 3 dalda finale kalanları açıklandı.

Buna göre, profesyonel kategoride, yönetmen Yasin Semiz'in "Asfaltın Altında Dereler Var", Ümran Safter'in "Leave the Door Open", Okan Erunsal'ın "Mavi Kelebek", Ulaş Tosun'un "Merhaba Canım", Sam Soleimani'nin "Our Home", Tayfun Belet'in "Unkapanı - The Endless Tale" ve Aleksei Golovkov'un "When the Snow Melts Down" isimli eserleri finale kaldı.

Amatör kategoride de Ömer Güler'in "Arayış", Celeste Galliot-Dollet'in "Beautiful Remains", Seyithan Kartal'ın "Çamur", Yasin Serindere'nin "Kanalı Beklerken", Doğan Aydoğan'ın "Puslu Kentin Öyküsü", Begüm Aksoy'un "Smirna'nın Çukuru" ve Emeline Courcier'in "Under the Ashes of the Mekong" isimli eserleri finalde yerini aldı.

Serbest kategoride ise yönetmenliğini Evrim İnci'nin yaptığı "Bulak", Özgür Cihan Uçar ve Yasin Serendere'nin eseri "Filistin Mahallesi", Neşe Uğur Nohutçu'nun "Madde", Ahmet Keçili'nin "Seval", Furkan Karabay'ın "Santral", Mert Eşberk'in "İnziva" ve Devran Hakan'ın "İncir Ağacı" filmleri finalde yarışacak.

Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonunda dereceye girecek filmlere ödülleri, 18 Eylül'de düzenlenecek törenle verilecek.

Festival Komitesi Başkanı olan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, finale kalan filmlerin yönetmenlerini kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler