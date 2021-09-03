Son dakika haberleri: 22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Yarışması'nda finalistler belirlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: 22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Yarışması'nda finalistler belirlendi

Son dakika haberleri: 22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Yarışması'nda finalistler belirlendi
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Kültür Sanat

Gelen son dakika haberine göre UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenecek 22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında yer alan "Belgesel Film Yarışması"na katılan 800 eser arasından finale kalanlar belirlendi.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenecek 22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında yer alan "Belgesel Film Yarışması"na katılan 800 eser arasından finale kalanlar belirlendi.

Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla 16-18 Eylül'de gerçekleştirilecek festival çerçevesinde düzenlenen "Belgesel Film Yarışması"nın ön jüri üyeleri, 3 dalda finale kalanları açıklandı.

Buna göre, profesyonel kategoride, yönetmen Yasin Semiz'in "Asfaltın Altında Dereler Var", Ümran Safter'in "Leave the Door Open", Okan Erunsal'ın "Mavi Kelebek", Ulaş Tosun'un "Merhaba Canım", Sam Soleimani'nin "Our Home", Tayfun Belet'in "Unkapanı - The Endless Tale" ve Aleksei Golovkov'un "When the Snow Melts Down" isimli eserleri finale kaldı.

Amatör kategoride de Ömer Güler'in "Arayış", Celeste Galliot-Dollet'in "Beautiful Remains", Seyithan Kartal'ın "Çamur", Yasin Serindere'nin "Kanalı Beklerken", Doğan Aydoğan'ın "Puslu Kentin Öyküsü", Begüm Aksoy'un "Smirna'nın Çukuru" ve Emeline Courcier'in "Under the Ashes of the Mekong" isimli eserleri finalde yerini aldı.

Serbest kategoride ise yönetmenliğini Evrim İnci'nin yaptığı "Bulak", Özgür Cihan Uçar ve Yasin Serendere'nin eseri "Filistin Mahallesi", Neşe Uğur Nohutçu'nun "Madde", Ahmet Keçili'nin "Seval", Furkan Karabay'ın "Santral", Mert Eşberk'in "İnziva" ve Devran Hakan'ın "İncir Ağacı" filmleri finalde yarışacak.

Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonunda dereceye girecek filmlere ödülleri, 18 Eylül'de düzenlenecek törenle verilecek.

Festival Komitesi Başkanı olan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, finale kalan filmlerin yönetmenlerini kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Tanju Özcan Emine Erdoğan Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Metin Çekmez Haluk Levent Deniz Akkaya
Spor Diego Muslera Cristiano Şenol Güneş Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri: 22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Yarışması'nda finalistler belirlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 11:59:55. #1.15#

title