Son dakika haberleri: 22 dakikada ATV hırsızlığı kamerada
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Son dakika haberleri: 22 dakikada ATV hırsızlığı kamerada

Son dakika haberleri... KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, sabaha karşı motosiklet mağazasına giren 2 şüpheli, 22 dakikada dört tekerlekli ATV aracını çalarak kaçtı.

Son dakika haberleri: 22 dakikada ATV hırsızlığı kamerada
08.06.2020 18:09 | Son Güncelleme: 08.06.2020 18:12

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, sabaha karşı motosiklet mağazasına giren 2 şüpheli, 22 dakikada dört tekerlekli ATV aracını çalarak kaçtı. Şüphelilerin hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Domaniç ilçesindeki oturan Muharrem Tunç'un arkadaşları, dün sabah Bursa Caddesi'nde motosiklet mağaza kapasının açık olduğunu görerek, işletme sahibine haber verdi. İş yeri sahibi Tunç dükkanına geldiğinde ATV araçlarından birinin yerinde olmadığını fark ederek polis ekiplerince ihbarda bulundu. İş yerinin güvenlik kameralarında yapılan incelemede saat 04.20 sıralarında kapüşonlu 2 şüphelinin iş yerine girdikten sonra ATV araçlarından birini çalıp, kaçtığı tespit edildi.

Mağaza sahibi Muharrem Tunç, arkadaşlarının arayıp, mağaza kapılarının açık olduğunu bildirmesi üzerine hırsızlığı fark ettiğini söyledi. Hem doğum günü hem de Pazar olduğu için mağazayı açmayı planlamadığını anlatan Tunç, "Saat 11.30'da bir kardeşimizden telefon geldi 'ağabey neredesin dükkanda mısın?' dedi. Ben de 'hayır evdeyim' dedim. 'Nasıl evdesin? dükkanın kapıları komple açık' dedi. Dükkana geldiğimde ortalık karmakarışık. İki odamı da karıştırmışlar. Küçük ATV'yi çalıştırmaya çalışmışlar fakat onu çalıştıramamışlar. Büyük olanı da iterek çalmışlar. Bir araba fark ettik görüntülerde, toplamda 3 veya 4 kişiler. Arabayı da iterek Bursa yönüne doğru ilerlediler. Muhtelif giysileri almışlar. Bana ait kaskları almışlar. Ama onları ne olduysa kapının önüne bırakmışlar. Polisi çağırdık, geldiler ve işlemlerini yaptılar. Doğum günüm de zehir oldu. Böyle bir şey yaşadım. Bir an önce bulunsun istiyorum" dedi.Hırsızlığı arkadaşlarından öğrendiğini söyleyen Tunç, "Her sabah kahvehane sahibi kardeşim çayımı getirirdi. Normalde pazar günü açmadığım için oda şaşırmış. Dükkanın açık olduğunu görünce çayımı masama bırakıp, gitmiş ama hiç şüphelenmemiş. Normalde Domaniç ilçemizde böyle olaylar olmaz. Bende geldiğimde hırsızlar bir de çay demlemişler diye çok kızmıştım" diye konuştu.22 DAKİKADA ÇALIP, KAÇTILAR

Domaniç İlçe Emniyet Müdürlüğü, güvenlik kameralarından şüphelilerin kimliklerini tespit etmek için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarında ise sabah 04.21 sıralarında mağazaya girdiği görülen 2 şüphelinin ATV aracını çıkarmak için kapıları açtığı ve ardından aracı çalıştırıp 22 dakika sonra mağazadan kaçtıkları görüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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