Son dakika haberleri: 21 ilde FETÖ operasyonu: 79 gözaltı (2)

İZMİR (DHA) - GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ

İzmir merkezli 21 ilde, FETÖ/PDY'nin ' Tsk yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 111 şüpheliden 3'ünün daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı, 79'a çıktı. Koronavirüse yakalanması ve karantina süreçlerinin devam etmesi nedeniyle 3 şüpheli hakkındaki gözaltı kararı iptal edilirken, 14'ü yurt dışında olan 29 firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.Davut CAN/ İZMİR,

Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Son Dakika Haberleri

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