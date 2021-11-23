Son dakika haberleri: 21 ilde FETÖ operasyonu: 79 gözaltı (2)
Son dakika haber: GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİİzmir merkezli 21 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 111 şüpheliden 3'ünün daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı, 79'a çıktı.
İZMİR (DHA) - GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ
İzmir merkezli 21 ilde, FETÖ/PDY'nin ' Tsk yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 111 şüpheliden 3'ünün daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı, 79'a çıktı. Koronavirüse yakalanması ve karantina süreçlerinin devam etmesi nedeniyle 3 şüpheli hakkındaki gözaltı kararı iptal edilirken, 14'ü yurt dışında olan 29 firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.Davut CAN/ İZMİR,
Son dakika haber: FETÖ'nün Jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 101 şüpheliden 53'ü, 42 ildeki Ankara merkezli...
İzmir dahil 22 ilde FETÖ soruşturması! 112 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
İzmir merkezli FETÖ soruşturmasında 15'i muvazzaf 47 asker ve 65 eski askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Son Dakika Haberleri