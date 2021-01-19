Son dakika haberleri: 2020 yılında Avrupa'nın lideri İstanbul Havalimanı
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Son dakika haberleri: 2020 yılında Avrupa'nın lideri İstanbul Havalimanı

19.01.2021 11:55 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:55
Son dakika haberleri: 2020 yılında Avrupa'nın lideri İstanbul Havalimanı

Son dakika habere göre KORONAVİRÜS salgını nedeniyle havalimanlarında yolcu sayılarında düşüş yaşanmasına rağmen Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı 2020 yılında 23,4 milyon yolcu ile Avrupa'nın zirvesinde aldı.

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle havalimanlarında yolcu sayılarında düşüş yaşanmasına rağmen Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı 2020 yılında 23,4 milyon yolcu ile Avrupa'nın zirvesinde aldı.

Pandemi döneminde Avrupa'daki havalimanları arasında yapılan değerlendirmede 2020 yılında 23.4 milyon yolcuya hizmet veren İstanbul Havalimanı, Londra Heathrow ve Almanya'nın en büyük havalimanı Frankfurt Havalimanı'nı geride bıraktı. 2020 yılında İstanbul Havalimanı'nı 22.1 milyon yolcu ile Londra Heathrow, 22.1 milyon ile Paris Charles de Gaulle izledi. Amsterdam Schiphol  Havalimanı ise 20.9 milyon yolcu ile dördüncü sırada yer alırken Frankfurt Havalimanı ise 18.8 milyon yolcuya hizmet verdi.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim YILDIZ

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