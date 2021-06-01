Son dakika haberleri: 2020 yılında Antalya'da 6 bin 914 ölümlü, yaralamalı trafik kazası oldu
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Son dakika haberleri: 2020 yılında Antalya'da 6 bin 914 ölümlü, yaralamalı trafik kazası oldu

Son dakika haberleri: 2020 yılında Antalya'da 6 bin 914 ölümlü, yaralamalı trafik kazası oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre TUİK 2020 yılı trafik kaza istatistiklerini açıkladı.

TUİK 2020 yılı trafik kaza istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, Antalya'da 6 bin 914, Isparta'da bin 58, Burdur'da ise 802 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

2020 Yılı Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri Antalya, Isparta ve Burdur İli sonuçlarını TÜİK Antalya Bölge Müdürlüğü tarafından açıklandı. Türkiye'de 150 bin 275 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana gelirken, trafik kazalarında 4 bin 866 kişi hayatını kaybetti. 6 bin 266 kişi yaralandı. Trafik kazalarındaki toplam ölü sayısı bir önceki yıla göre yüzde 11,1 azaldı.

Türkiye'de bin taşıt başına 6,2 ölümlü yaralanmalı kaza meydana geldi. Trafik kazalarında ölenlerin yüzde 49,4'ünü sürücüler oluşturdu. Kazaya neden olan kusurlar içinde sürücü kusurları yüzde 88,3 ile ilk sırada yer adlı.

Ölümlü yaralanmalı kazaların yüzde 66,9'u gündüz meydana gelirken, ölümlü yaralanmalı kazaların yüzde 49,0'ı iki araçlı kazalardan oluştu. Ölümlü yaralanmalı trafik kazasına 243 bin 125 adet taşıt karıştı. Ölümlü yaralanmalı kazalar en fazla Ağustos en az Nisan ayında oldu.

2020 Yılı Karayolu Trafik Kaza İstatistiklerine göre, Antalya'da 6 bin 914, Isparta'da bin 58 ölümlü ve yaralamalı kaza yaşanırken bu sayı Burdur'da 802 olarak gerçekleşti. - ANTALYA

Son dakika haberleri: 2020 yılında Antalya'da 6 bin 914 ölümlü, yaralamalı trafik kazası oldu
Son dakika haberleri: 2020 yılında Antalya'da 6 bin 914 ölümlü, yaralamalı trafik kazası oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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