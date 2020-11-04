Son dakika haberleri... 2016'daki terör saldırısının faillerinden PKK'lı Ferhat Tekiner'in de aralarında bulunduğu 5 zanlı tutuklandı
04.11.2020 20:20 | Son Güncelleme: 04.11.2020 20:25
Son dakika haber: Şüphelilerin hastaneden getirilmeleri ve hastaneden çıkarılmaları KAYSERİ - Kayseri'de 2016'daki terör saldırısının faillerinden PKK'lı Ferhat Tekiner'in de aralarında bulunduğu 5 zanlı tutuklandı.
Şüphelilerin hastaneden getirilmeleri ve hastaneden çıkarılmaları KAYSERİ - Kayseri'de 2016'daki terör saldırısının faillerinden PKK'lı Ferhat Tekiner'in de aralarında bulunduğu 5 zanlı tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün