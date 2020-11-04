Son dakika haberleri... 2016'daki terör saldırısının faillerinden PKK'lı Ferhat Tekiner'in de aralarında bulunduğu 5 zanlı tutuklandı

Son dakika haber: Şüphelilerin hastaneden getirilmeleri ve hastaneden çıkarılmaları KAYSERİ - Kayseri'de 2016'daki terör saldırısının faillerinden PKK'lı Ferhat Tekiner'in de aralarında bulunduğu 5 zanlı tutuklandı.

Şüphelilerin hastaneden getirilmeleri ve hastaneden çıkarılmaları KAYSERİ - Kayseri'de 2016'daki terör saldırısının faillerinden PKK'lı Ferhat Tekiner'in de aralarında bulunduğu 5 zanlı tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün