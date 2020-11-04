Son dakika haberleri... 2016'daki terör saldırısının faillerinden PKK'lı Ferhat Tekiner'in de aralarında bulunduğu 5 zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Son dakika haberleri... 2016'daki terör saldırısının faillerinden PKK'lı Ferhat Tekiner'in de aralarında bulunduğu 5 zanlı tutuklandı

04.11.2020 20:20 | Son Güncelleme: 04.11.2020 20:25

Son dakika haber: Şüphelilerin hastaneden getirilmeleri ve hastaneden çıkarılmaları KAYSERİ - Kayseri'de 2016'daki terör saldırısının faillerinden PKK'lı Ferhat Tekiner'in de aralarında bulunduğu 5 zanlı tutuklandı.

Şüphelilerin hastaneden getirilmeleri ve hastaneden çıkarılmaları KAYSERİ - Kayseri'de 2016'daki terör saldırısının faillerinden PKK'lı Ferhat Tekiner'in de aralarında bulunduğu 5 zanlı tutuklandı.

Son dakika haberleri... 2016'daki terör saldırısının faillerinden PKK'lı Ferhat Tekiner'in de aralarında bulunduğu 5 zanlı tutuklandı
Son dakika haberleri... 2016'daki terör saldırısının faillerinden PKK'lı Ferhat Tekiner'in de aralarında bulunduğu 5 zanlı tutuklandı
Son dakika haberleri... 2016'daki terör saldırısının faillerinden PKK'lı Ferhat Tekiner'in de aralarında bulunduğu 5 zanlı tutuklandı
Son dakika haberleri... 2016'daki terör saldırısının faillerinden PKK'lı Ferhat Tekiner'in de aralarında bulunduğu 5 zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

İlgili Haberler

Hatay'daki terör saldırısı girişimiyle ilgili 4 ilde 5 zanlı yakalandı
Hatay'daki terör saldırısı girişimiyle ilgili 4 ilde 5 zanlı yakalandı
Son dakika... Hırsızlık operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
Son dakika... Hırsızlık operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı yakalandı
DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Fuat Oktay Osman Durmuş Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Burak Özçivit Bergüzar Korel İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Eddie Newton Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... 2016'daki terör saldırısının faillerinden PKK'lı Ferhat Tekiner'in de aralarında bulunduğu 5 zanlı tutuklandı - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 20:25:37. #1.15#
title