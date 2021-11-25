Son dakika haberleri... 20 metre yükseklikten düşen işçi hayatını kaybetti

ANKARA (İHA) - Uşak'ta yapılan demiryolu inşaatında, köprü yapımı aşamasında yaklaşık 20 metre yükseklikten düşen İşçi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Uşak'ta Ankara - İzmir Demiryolu Projesi'nin Eşme - Salihli kesiminde demiryolu çalışmasında çalışan Ufuk Göktaş (26), köprü inşaatı sırasında, yaklaşık 20 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Göktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Göktaş'ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK

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