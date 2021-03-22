Son dakika haberleri... 2 yıllık eşini bıçakla ağır yaralayan kadın: Ailevi nedenlerden kavga ettik (2)
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Son dakika haberleri... 2 yıllık eşini bıçakla ağır yaralayan kadın: Ailevi nedenlerden kavga ettik (2)

22.03.2021 16:45 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:53
Son dakika haberleri... 2 yıllık eşini bıçakla ağır yaralayan kadın: Ailevi nedenlerden kavga ettik (2)

Son dakika haberi: TUTUKLANDIAksaray'da, evde kavga ettiği 2 yıllık eşi Medine K.'yi göğsünden ve kolundan bıçaklayarak, ağır yaralayan, 1 çocuk annesi Leyla K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI

Aksaray'da, evde kavga ettiği 2 yıllık eşi Medine K.'yi göğsünden ve kolundan bıçaklayarak, ağır yaralayan, 1 çocuk annesi Leyla K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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