Son dakika haberleri... 2 yıllık eşini bıçakla ağır yaralayan kadın: Ailevi nedenlerden kavga ettik (2)
22.03.2021 16:45 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:53
Son dakika haberi: TUTUKLANDIAksaray'da, evde kavga ettiği 2 yıllık eşi Medine K.'yi göğsünden ve kolundan bıçaklayarak, ağır yaralayan, 1 çocuk annesi Leyla K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Aksaray'da, evde kavga ettiği 2 yıllık eşi Medine K.'yi göğsünden ve kolundan bıçaklayarak, ağır yaralayan, 1 çocuk annesi Leyla K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ