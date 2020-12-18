Son dakika haberleri | 2 yavru kuzuyu ayaklarına ip bağlayıp Manavgat Irmağı'nda ölüme terk ettiler
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Son dakika haberleri | 2 yavru kuzuyu ayaklarına ip bağlayıp Manavgat Irmağı'nda ölüme terk ettiler

18.12.2020 12:47 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:56

Son dakika haberleri... 2 yavru kuzuyu ayaklarına ip bağlayıp Manavgat Irmağı'nda ölüme terk ettiler Antalya'nın Manavgat ilçesinde Manavgat Irmağının denize döküldüğü Boğaz bölgesinde balık avlayan vatandaşlar, teknelerin bağlandığı iskelenin ayaklarına takılı vaziyette 2 adet yavru kuzunun cansız bedeniyle karşılaştı.

2 yavru kuzuyu ayaklarına ip bağlayıp Manavgat Irmağı'nda ölüme terk ettiler

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde Manavgat Irmağının denize döküldüğü Boğaz bölgesinde balık avlayan vatandaşlar, teknelerin bağlandığı iskelenin ayaklarına takılı vaziyette 2 adet yavru kuzunun cansız bedeniyle karşılaştı.

Arkadaşlarıyla birlikte balık tutan Emre Balaban isimli genç, bulduğu bir kargı yardımıyla iskelenin altındaki yavru kuzuları ırmaktan kıyıya çıkardı. Her iki yavru kuzunun da ayaklarından aynı şekilde bağlı olması birileri tarafından bağlanılarak Manavgat ırmağına atılmış olma ihtimalini ortaya çıkardı.

Arkadaşlarıyla balık avlamak için boğaz mevkiine geldiklerini belirten Emre Balaban "Balık avlarken, iskelenin ayaklarına takılı bir cisim gördüm. Dikkatli baktığımda 2 adet kuzu yavrusu olduğunu fark ettim ve bir kargı ile sudan çıkardım. En fazla 2 aylık olduğu görülen kuzu yavrularının gözlerini balıklar yemiş. Bunu eğer birileri yapmışsa bunu yapanların insanlığından şüphe duyarım. Bunu yapanlar insan olamaz. Yazıklar olsun" şeklinde konuştu.

Son dakika haberleri | 2 yavru kuzuyu ayaklarına ip bağlayıp Manavgat Irmağı'nda ölüme terk ettiler
Son dakika haberleri | 2 yavru kuzuyu ayaklarına ip bağlayıp Manavgat Irmağı'nda ölüme terk ettiler
Son dakika haberleri | 2 yavru kuzuyu ayaklarına ip bağlayıp Manavgat Irmağı'nda ölüme terk ettiler
Son dakika haberleri | 2 yavru kuzuyu ayaklarına ip bağlayıp Manavgat Irmağı'nda ölüme terk ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN

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