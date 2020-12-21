Son dakika haberleri | 2 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri | 2 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti

21.12.2020 13:30 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:35
Son dakika haberleri | 2 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti

Son dakika haberler... Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Kaymaklı kasabasında bir evde çıkan yangında evde bulunan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Kaymaklı kasabasında bir evde çıkan yangında evde bulunan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Kaymaklı Kasabası Hatipoğlu Mahallesi Kooperatif evlerinde elektik prizinden çıktığı iddia edilen yangın biranda evi alev aldı. Babaannesi ile evde bulunan 2 yaşındaki Mehmet Ünal yangında hayatını kaybederken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında ölen 2 yaşındaki Mehmet Ünal'ın anne ve babasının işte olduğu ve minik çocuğa babaannesinin baktığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Son dakika haberleri | 2 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | 2 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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