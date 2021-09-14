Son dakika haberleri... 2'si papaz 4 kişi dolandıran şebeke çökertildi: 8 gözaltı - Haberler
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Son dakika haberleri... 2'si papaz 4 kişi dolandıran şebeke çökertildi: 8 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre 2'si papaz 4 kişi dolandıran şebeke çökertildi: 8 gözaltıİSTANBUL İstanbul'da icradan satılan daireleri tanıdıkları vasıtasıyla piyasa değerinin altında almak vaadinde bulunarak ikisi papaz 4 kişiyi dolandıran şebeke çökertildi.

2'si papaz 4 kişi dolandıran şebeke çökertildi: 8 gözaltı

İSTANBUL İstanbul'da icradan satılan daireleri tanıdıkları vasıtasıyla piyasa değerinin altında almak vaadinde bulunarak ikisi papaz 4 kişiyi dolandıran şebeke çökertildi. İstanbul ve Şırnak'ta yapılan operasyonlarda 8 kişi yakalandı.

Son dakika haberleri... 2'si papaz 4 kişi dolandıran şebeke çökertildi: 8 gözaltı

Son dakika haberleri... 2'si papaz 4 kişi dolandıran şebeke çökertildi: 8 gözaltı

Son dakika haberleri... 2'si papaz 4 kişi dolandıran şebeke çökertildi: 8 gözaltı

Son dakika haberleri... 2'si papaz 4 kişi dolandıran şebeke çökertildi: 8 gözaltı
İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - Son Dakika Haberleri
İstanbul'da icradan satılan daireleri tanıdıkları vasıtasıyla piyasa değerinin altında almak vaadinde bulunarak 2'si papaz 4 kişiyi dolandıran şebeke...

İstanbul'da icradan satılan daireleri tanıdıkları vasıtasıyla piyasa değerinin altında almak vaadinde bulunarak 2'si papaz 4 kişiyi dolandıran şebeke...

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Haber: Son dakika haberleri... 2'si papaz 4 kişi dolandıran şebeke çökertildi: 8 gözaltı - Haberler
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