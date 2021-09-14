Son dakika haberleri... 2'si papaz 4 kişi dolandıran şebeke çökertildi: 8 gözaltı

2'si papaz 4 kişi dolandıran şebeke çökertildi: 8 gözaltı

İSTANBUL İstanbul'da icradan satılan daireleri tanıdıkları vasıtasıyla piyasa değerinin altında almak vaadinde bulunarak ikisi papaz 4 kişiyi dolandıran şebeke çökertildi. İstanbul ve Şırnak'ta yapılan operasyonlarda 8 kişi yakalandı.