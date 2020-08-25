Son dakika haberleri! 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri... MSB: "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.
25.08.2020 19:37 | Son Güncelleme: 25.08.2020 19:41
MSB: "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
(İHA)
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Kaynak: İHA