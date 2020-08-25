Son dakika haberleri! 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi Son dakika haberleri... MSB: "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.

MSB: "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."

(İHA)

Kaynak: İHA