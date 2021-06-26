Son dakika haberleri: 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
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Son dakika haberleri: 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Orhan Sunal - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Uşak-Afyonkarahisar kara yolunda seyreden A.Ç. idaresindeki 06 CAF 294 plakalı otomobil, Kaplangı köyü kavşağında karşı şeride geçerek, Hasan Hüseyin Özen'in (45) kullandığı 43 KC 667 plakalı otomobile çarptı.

Özen yönetimindeki otomobil, çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki tarlaya savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Hasan Hüseyin Özen'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

A.Ç. (47), D.Ç. (43), Ö.Y.Ç. (14), U.K.Ç. (8), S.Ç. (16) ile Ü.Ö. (47) ve R.G.Ö. (15) ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Ü.Ö. ile R.G.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Son dakika haberleri: 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Sunal

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